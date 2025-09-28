व्हिडिओ | Videos

Kaydyacha Panchnama-EP 01: Divorce And Alimony चा कायदा काय सांगतो? | Adv. Pooja Agrawal | Law | Sakal News

Divorce आणि Alimony: घटस्फोटानंतर पोटगीचा हक्क कोणाला, कोणत्या परिस्थितीत मिळते मदत, पुरुषांसाठी काय आहेत कायदेशीर तरतुदी? ‘कायद्याचा पंचनामा’ सिरीजमधून ॲड. पुजा अग्रवाल यांचं सोप्या भाषेत मार्गदर्शन..

आजकाल घटस्फोट आणि पोटगी (Divorce & Alimony) या विषयावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होताना दिसते. पण या मागचा नेमका कायदा काय सांगतो, पोटगी कोणत्या परिस्थितीत मिळू शकते आणि पुरुषांच्या हक्कांसंदर्भात काय तरतुदी आहेत, याबाबत अनेकांना संभ्रम असतो. याच सगळ्या मुद्यांवर सोप्या भाषेत मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या ‘कायद्याचा पंचनामा’ या मालिकेत ॲड. पुजा अग्रवाल यांनी माहिती दिली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Divorce
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Divorce Cases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com