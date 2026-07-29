परीक्षा विधेयकावर संसदेत रणकंदन; लोकसभेत Rahul Gandhi, यांचे आक्रमक भाषण,

देशभरात विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या लोकसभेत महत्त्वाची चर्चा सुरू असून विरोधकांनी केंद्र सरकारला जोरदार घेरले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर तीव्र टीका करत परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, बेरोजगार तरुणांचे भविष्य आणि वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांबाबत कठोर प्रश्न उपस्थित केले.राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ होत असल्याचा आरोप करत सरकारने पारदर्शक आणि विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्था उभी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे केंद्र सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी परीक्षा विधेयक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचा दावा केला आहे.लोकसभेतील या चर्चेकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि स्पर्धा परीक्षा देणारे लाखो उमेदवार लक्ष ठेवून आहेत. पेपरफुटीच्या घटनांमुळे निर्माण झालेला संताप, विरोधकांचा सरकारवरील हल्ला आणि परीक्षा विधेयकामुळे होणारे संभाव्य बदल यामुळे हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.