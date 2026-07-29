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परीक्षा विधेयकावर संसदेत रणकंदन; लोकसभेत Rahul Gandhi, यांचे आक्रमक भाषण,

पेपरफुटी, आणि परीक्षा विधेयकावर लोकसभेत जोरदार चर्चा. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा विरोधकांचा केंद्र सरकारवर तीव्र हल्ला.

देशभरात विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या लोकसभेत महत्त्वाची चर्चा सुरू असून विरोधकांनी केंद्र सरकारला जोरदार घेरले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर तीव्र टीका करत परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, बेरोजगार तरुणांचे भविष्य आणि वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांबाबत कठोर प्रश्न उपस्थित केले.

राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ होत असल्याचा आरोप करत सरकारने पारदर्शक आणि विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्था उभी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे केंद्र सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी परीक्षा विधेयक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचा दावा केला आहे.

लोकसभेतील या चर्चेकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि स्पर्धा परीक्षा देणारे लाखो उमेदवार लक्ष ठेवून आहेत. पेपरफुटीच्या घटनांमुळे निर्माण झालेला संताप, विरोधकांचा सरकारवरील हल्ला आणि परीक्षा विधेयकामुळे होणारे संभाव्य बदल यामुळे हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

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