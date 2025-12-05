व्हिडिओ | Videos

Pune News: पुणे विमानसेवा विस्कळीतच, दोन दिवसात ३८ विमाने रद्द, प्रवाशांचा विमानतळावर खोळंबा Airport | Sakal News

Pune विमानसेवा विस्कळीतच, पुण्यात गेले दोन दिवसात ३८ विमाने रद्द झाल्यानं अनेक प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला.

गेल्या काही दिवसांत पुण्यातील विमानसेवा गंभीरपणे विस्कळीत झाली आहे. फक्त गेल्या दोन दिवसांतच येथे ३८ हून अधिक विमाने रद्द करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. इंडिगो कंपनीची विमान सेवा देखील या समस्येत अडकली आहे. दिल्लीहून पुण्याकडे येणाऱ्या काही विमाने देखील उशीराने पोहोचल्या कारण दिल्ली विमानतळावर विमाने अडकून पडल्याची माहिती आहे. विमानसेवा प्रभावित होण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे मनुष्यबळाचा अभाव, ज्यामुळे रद्दी, उशीर आणि गोंधळ निर्माण झाला. गेले चार-पाच दिवसापासून प्रवाशांना या विमानसेवेमुळे त्रास सहन करावा लागतो आहे. प्रवाशांनी या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली असून, काही प्रवाशांनी सोशल मीडियावर आपल्या अनुभवाचे व्हिडिओ आणि पोस्ट शेअर केले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, परिस्थिती लवकरच सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु प्रवाशांना या विमानसेवा गोंधळाचा सामना अजून काही दिवस करावा लागू शकतो.

