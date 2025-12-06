व्हिडिओ | Videos

Indigo Flight Controversy: Nagpur हून Pune ला निघाले, Hyderabad ला पोहचले | Sakal News

Indigo Flight Controversy: नागपुरातून पुण्याला जाण्याच्या उद्देशाने इंडिगोच्या विमानात असलेल्या प्रवाशांना मध्यरात्री नागपूरातून घेऊन पुण्याऐवजी हैदराबादला उतरवण्याची धक्कादायक घटना, इंडिगो प्रशासनाच्या ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे प्रवाशांचा संताप..

नागपुरातून पुण्याला जाण्याच्या उद्देशाने इंडिगोच्या विमानात असलेल्या प्रवाशांना काल रात्री ११.४० वाजता नागपूर-पुणे इंडिगो फ्लाईट सुरू झाली असतानाही, मध्यरात्री १ वाजता फ्लाईट अजूनही नागपूरात होती. यानंतर नागपूरहून झेपावलेले विमान पुण्याऐवजी थेट हैदराबादला उतरले, कारण पुण्यात लँडिंगसाठी जागा उपलब्ध नसल्याचे इंडिगो प्रशासनाने कारण सांगितले. इंडिगो प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे प्रवाशांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे.

