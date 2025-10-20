व्हिडिओ | Videos

Ravindra Dhangekar On Murlidhar Mohol: पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जागेवरून नवा वाद पेटला | Sakal News

Murlidhar Mohol News: पुण्यातील जैन बोर्डिंग भूखंड प्रकरण: केंद्रीय राज्यमंत्री Murlidhar Mohol वर बिल्डर्सच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर करून जैन समाजाची जागा हडपल्याचे गंभीर आरोप; २७०० कोटींच्या प्रोजेक्टची ED चौकशीची मागणी, मित्र गोखले आणि बडेकर यांचा सहभागही Ravindra Dhangekar यांनी सांगितला..

पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या भूखंड प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री Murlidhar Mohol यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. मोहोळ यांनी बिल्डर्सच्या फायद्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर करत जैन समाजाची जागा हडपली. या प्रकरणाची किंमत अंदाजे २७०० कोटी असल्याचे म्हटले जात असून, याची ईडी (ED) तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, या प्रकरणात मोहोळ यांचे मित्र गोखले आणि बडेकर यांचा सहभाग असल्याचा दावा रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. काय म्हणाले पाहा..

