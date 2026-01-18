व्हिडिओ | Videos

Jalna News: Deepak Borhade ताब्यात, Devendra Fadnavis ना गाडीभर पुराव्यांची आठवण करून दिली | Sakal News

Jalna News: मुंबईतील आंदोलनाला परवानगी नाकारताच जालन्यात जालना पोलिसांनी धनगर समाजाचे नेते दीपक बोऱ्हाडे यांना ताब्यात घेतले; आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आलेले समाजबांधव आक्रमक, सरकार आणि पोलिस प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी..

धनगर समाजाचे नेते दीपक बोऱ्हाडे हे हजारो समाजबांधवांसह आंदोलनासाठी मुंबईला जाणार होते. मात्र आझाद मैदानावरील आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने जालना पोलिसांनी शिवाजी महाराज कॉलनीतील त्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालत त्यांना ताब्यात घेतले. यामुळे समाजबांधव आक्रमक झाले असून सरकार व पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त करण्यात आला.

