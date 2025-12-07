व्हिडिओ | Videos

Dipali Patil News: कोण आहे Sandip Gaikwad ज्याला वाचवायचा प्रयत्न होतोय | Jamkhed News | Sakal News

Jamkhed News: जामखेडमध्ये नृत्यांगनेची साई लॉजमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या; 35 वर्षीय दिपाली गोकुळ पाटीलला माजी नगरसेवक संदीप सुरेश गायकवाडकडून सतत त्रास होत असल्याचा आईचा गंभीर आरोप, ‘या प्रकरणात गायकवाडचा नेमका संबंध काय?’ याची चौकशी वेगाने सुरू..

जामखेडमध्ये एका नृत्यांगनेने साई लॉजमधील खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. मृत महिलेचे नाव दिपाली गोकुळ पाटील (वय 35) असे असून, तिच्या आत्महत्येला माजी नगरसेवक संदीप सुरेश गायकवाड कारणीभूत असल्याचा गंभीर आरोप तिच्या आईने केला आहे. गायकवाडकडून होत असलेल्या सततच्या त्रासाला कंटाळून दिपालीने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा दावा नातेवाईकांनी केला असून, या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.

