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जरांगे दादांची तब्येत खालावलीय', पदाधिकारी आक्रमक! सामंत म्हणाले...| Uday Samant

आरक्षणाच्या लढ्यात जरांगे दादांची तब्येत बिघडली; पदाधिकाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा, उदय सामंतांचे स्पष्टीकरण

राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत धुळे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना घेराव घालत मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत जाब विचारला. अंतरवाली सराटी येथे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप झालेली नसल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची सरकारने काळजी घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी नेमकं काय घडलं? बघा हा व्हिडीओ..

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Manoj Jarange Patil
Maratha and OBC relations
industrial minister Uday Samant statement
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