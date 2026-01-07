Jayant Patil बोलून गेले,अख्ख्या Sangli मध्ये चर्चा झाली | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

Sangli News: महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आमदार जयंत पाटील यांचे वादग्रस्त वक्तव्य, 'सत्तेच्या प्रेमापोटी प्रचंड पाऊस पडतोय, या पावसात अंघोळ करून घ्या', म्हणत सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका..

महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार जयंत पाटील यांनी वादग्रस्त आणि टोचणारे विधान केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना त्यांनी पावसाची उपमा देत मिश्कील शैलीत भाष्य केले. जयंत पाटील म्हणाले की, महापालिका निवडणुका असल्यामुळे प्रचंड पाऊस पडणार आहे, त्यामुळे 'या पावसात अंघोळ करून घ्या' असा टोमणा त्यांनी लगावला. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

