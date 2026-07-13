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Jejuri Wari Accident: 'पंढरीच्या वाटेवर होतो, अन् मागून ट्रक आला अन्..' जखमी वारकरी महिलेने सांगितला थरारक अनुभव

जेजुरी येथे संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यामध्ये अत्यंत दुर्दैवी अपघात घडला. ट्रकच्या धडकेत सांगली जिल्ह्यातील तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून तीन वारकरी जखमी झाले आहेत.

जेजुरी येथे संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यामध्ये अत्यंत दुर्दैवी अपघात घडला. ट्रकच्या धडकेत सांगली जिल्ह्यातील तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून तीन वारकरी जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये कसबे डिग्रज, मालगाव आणि कवलापूर येथील वारकरी महिलांचा समावेश आहे. या घटनेनंतर तिन्ही गावांमध्ये शोककळा पसरली असून गाव बंद ठेवण्यात आला आहे.

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