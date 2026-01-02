व्हिडिओ | Videos

Kalyan News: 'आमच्या एरियात येऊन आम्हाला जाब विचारतो' पत्रकार Suresh Kate बेदम मारहाण | Sakal Media

Kalyan पूर्वेतील पत्री पूल परिसरात ‘गाडीला कट का मारला?’ असा जाब विचारला म्हणुन पत्रकाराला मारहाण; 'आमच्या परिसरात येऊन आम्हाला जाब विचारतोस' म्हणत महिलेसह चौघांकडून पत्रकार सुरेश काटे यांना भरदिवसा बेदम मारहाण, टिळकनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल..

कल्याण पूर्वेतील पत्री पूल परिसरात एका पत्रकारावर भरदिवसा बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. पत्रकार सुरेश काटे हे आपल्या वाहनातून जात असताना एका गाडीने अचानक कट मारल्याने संभाव्य अपघात टळला. यानंतर ‘गाडीला कट का मारला?’ असा जाब विचारण्यासाठी सुरेश काटे यांनी संबंधित व्यक्तींना थांबवले. यावर संतप्त झालेल्या आरोपींनी, 'आमच्या परिसरात येऊन आम्हाला जाब विचारतोस?' असे म्हणत महिलेसह चौघांनी पत्रकार सुरेश काटे यांच्यावर लाथाबुक्क्यांनी आणि मारहाण करत बेदम हल्ला केला. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. हल्ल्यानंतर जखमी अवस्थेत असलेल्या पत्रकार सुरेश काटे यांनी टिळकनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन चार जणांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Sakal Media Group
kalyan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com