व्हिडिओ | Videos

Eknath Shinde यांचे आमदार Sharad Sonawane यांचे चॅलेंज, Sanjay Kale बघा काय म्हणाले? | Sakal News

Junnar कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जमिनीतील 30 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर आमदार शरद सोनवणे यांनी सभापती संजय काळेंवर ‘बाप काढत’ शेतकरी सभा घेण्याचा चॅलेंज दिला; संजय काळेंनी सभेत तीव्र नाराजी व्यक्त करत सांगितले, “माझे वडील शिवाजी आणि आई जिजाबाई, आमच्या संस्कृतीत अशा भाषेला जागा नाही.."

जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जमिनीच्या खरेदीत तब्बल 30 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप भव्य मोर्चा काढत आमदार शरद सोनवणे यांनी सभापती संजय काळेंवर करत बाप काढल्याने जुन्नरचे राजकारण चांगलंच तापलं. जमिनीच्या खरेदीतील कथित भ्रष्टाचारावरून आमदार सोनवणे यांनी सभापती संजय काळेंचा “बाप काढत” शेतकरी सभा घेऊन दाखवा, शेतकरी तुमचे तीन तेरा वाजवतील, असं चॅलेंज दिलं. त्यावर प्रत्युत्तर देताना संजय काळेंनी “माझे वडील शिवाजी आणि आई जिजाबाई आहेत, आमच्या संस्कृतीत अशा भाषेला जागा नाही” असं सांगत अमोल कोल्हे आणि अतुल बेनकेंच्या उपस्थित जाहीर सभेतून आमदार सोनवणेंच्या भाषाशैलीवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत त्यांचं चॅलेंज स्विकारल्याचं जाहीर केलं.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Eknath Shinde
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com