Jyoti Waghmare: शेरोशायरी, शिंदेंचं कौतूक, वाघमारेंचं दमदार भाषण

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने शिवसेनेकडून मुंबईत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ज्योती वाघमारे यांनी एकनाथ शिंदे यांचं जौरदार कौतूक करत दमदार भाषण केलं.

शिवसेना शिंदे गटाकडून ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली. यात त्या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. अशातच जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने शिवसेनेकडून मुंबईत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ज्योती वाघमारे यांनी एकनाथ शिंदे यांचं जौरदार कौतूक करत दमदार भाषण केलं. नेमकं काय म्हणाल्या? बघा व्हिडीओ...

