Kalicharan Maharaj Statement: हिंदू वोट बँकविषयी वादग्रस्त बोलले | Municipal Election Result 2026 | Sakal News

नंदुरबारमध्ये आयोजित हिंदू धर्मसभेत कालीचरण महाराजांनी हिंदू मतदारांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने नव्या चर्चांना तोंड फुटलं आहे. 'जो हिंदू धर्मासाठी काम करेल त्यालाच सत्तेत पाठवा,' असे आवाहन करत त्यांनी हिंदूंनी आपलं मतदान संघटित पद्धतीने करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. सभेदरम्यान त्यांनी पुढे म्हणाले की, 'हिंदवी स्वराज्यासाठी एक मजबूक हिंदू वोटर बँक तयार झाली पाहिजे,' अन्यथा राजकारण धर्माच्या विरोधात वापरले जाते. कालीचरण महाराजांनी हिंदू समाजाच्या मतदान पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 'हिंदू फक्त ४५ टक्के मतदान करतात, पण इतर समाज धर्मासाठी १०० टक्के मतदान करतात,' असा दावा त्यांनी केला. तसेच 'राजनीतीची हवा लोकांच्या डोक्यात गेली की धर्म विसरला जातो,' अशी टीकाही त्यांनी केली. धर्मसभा संपल्यानंतर त्यांच्या या भाषणावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली असून, काही ठिकाणी या वक्तव्यांना समर्थन तर काही ठिकाणी विरोध होत असल्याचं दिसत आहे.