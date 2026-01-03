व्हिडिओ | Videos

Bandu Andekar विरुद्ध रिंगणात, Kalyani Komkar ना अजितदादा भेटले नाहीत? | Pune | Sakal News

Pune News: 'अजित दादांची आज भेट झाली नाही, दोन दिवसांनी भेटीचं आश्वासन मिळालं; अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी प्रभाग २३ मधून अपक्ष अर्ज भरला,' मृत आयुष कोमकरची आई कल्याणी कोमकर यांची प्रतिक्रिया..

मृत आयुष कोमकरची आई कल्याणी कोमकर यांनी अजित पवारांशी भेट न झाल्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'अजित दादांना भेटायला अनेक मोठी माणसं येतात, त्यामुळे आज माझी भेट झाली नाही. मात्र त्यांनी दोन दिवसांनी भेटायला बोलावलं आहे. मला माझ्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात लढायचं आहे, म्हणूनच मी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला आहे,' अशी प्रतिक्रिया कल्याणी कोमकर यांनी दिली. कल्याणी कोमकर आज अजित पवारांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचल्या होत्या. मात्र वेळेअभावी ही भेट होऊ शकली नाही. दरम्यान, पुण्यातील प्रभाग क्रमांक २३ मधून बंडू आंदेकर यांच्या विरोधात त्यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून, या निवडणुकीत अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आपण रिंगणात उतरल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

