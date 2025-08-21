व्हिडिओ | Videos

NCP News: सुनेत्रा पवार संघाच्या कार्यक्रमात, रोहित पवार भडकले, काय म्हणाले?

Kangana Ranaut यांच्या निवासस्थानी 'राष्ट्र सेविका समिती' महिला शाखेचं आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला खासदार Sunetra Pawar उपस्थिती राहिल्या. यावर Rohit Pawar चांगलेच भडकले.

भाजप खासदार Kangana Ranaut यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी 'राष्ट्र सेविका समिती' महिला शाखेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला खासदार Sunetra Pawar उपस्थिती राहिल्या. यावरून त्यांच्यावर जोरदार टिका होऊ लागली आहे. अशातच आता त्यावर राष्ट्रवादी शरद पवार गटातील आमदार रोहित पवार यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. रोहित पवार नेमकं काय म्हणाले? यासाठी हा व्हिडीओ शेवटपर्यंत पाहा...

