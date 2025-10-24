व्हिडिओ | Videos

Karuna Munde यांच्याकडून Dhananjay Munde यांचं कौतुक, संघर्षावरही बोलल्या.. | Beed News | Sakal News

Dhananjay Mundeवर पुन्हा पत्नी करूणा मुंडे शर्मा यांचा आरोपांचा भडिमार; दिवाळीच्या व्हिडीओत केला थेट हल्ला, “धनंजय मुंडेमुळे अनेकांच्या घरात अंधार पसरलाय” असा दावा करून राजकीय वर्तुळात खळबळ..

धनंजय मुंडे यांच्या राजकीय आणि वैयक्तिक आयुष्याबाबत सातत्याने आरोप करत वाद निर्माण करणाऱ्या त्यांच्या पत्नी करूणा मुंडे शर्मा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. मुंडेंविरोधात कोणतंही प्रकरण समोर आलं, की करुणा मुंडे त्यावर थेट प्रतिक्रिया देताना दिसतात. नुकत्याच झालेल्या दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी एक व्हिडीओ पोस्ट करत, “धनंजय मुंडेमुळे अनेकांच्या घरात अंधार पसरलाय,” असा थेट आरोप केला आहे.

