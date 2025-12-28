व्हिडिओ | Videos

Ravindra Dhangekar चा मुलगा निवडणुकीच्या रिंगणात, Pranav Dhangekar अपक्ष लढणार? | Pune News | Shinde Sena | Sakal News

Pune News: कसबा पेठच्या राजकारणात मोठी खळबळ; शिंदे गटाचे माजी आमदार रवींद्र धंगेकरांची घोषणा, 'मी शिंदे साहेबांसोबतच, पण मुलगा प्रणव धंगेकर अपक्ष लढणार तर बाप म्हणून पाठिंबा द्यावाच लागेल..

पुण्यातील कसबा पेठ मतदारसंघाचे माजी आमदार आणि शिवसेना (शिंदे गट) नेते रवींद्र धंगेकर यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठे विधान केले आहे. त्यांचा मुलगा प्रणव धंगेकर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगत, 'मी शिंदे साहेबांसोबतच राहणार, पण बाप म्हणून मुलाला पाठिंबा द्यावा लागेल,' असे धंगेकर म्हणाले.

pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Eknath Shinde
Sakal Media Group
Eknath Shinde directives

