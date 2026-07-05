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Ketan Case Updates: केतनच्या आजोबांवर अंत्यसंस्कार..लोकांची प्रचंड गर्दी

पुण्यातील दिवंगत केतन अग्रवाल यांच्या आजोबा देवीचंद अग्रवाल यांचे वयाच्या ७१व्या वर्षी निधन झाले. निगडी येथील अमरधाम स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

पुण्यातील दिवंगत केतन अग्रवाल यांच्या आजोबा देवीचंद अग्रवाल यांचे वयाच्या ७१व्या वर्षी निधन झाले. निगडी येथील अमरधाम स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. केतन अग्रवाल यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना मोठा मानसिक धक्का बसल्याचे कुटुंबीयांकडून सांगण्यात येत आहे. अंत्यसंस्कारासाठी अग्रवाल समाजातील नागरिक तसेच शहरातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

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