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Ketan Agrawal Case: लोहगडावर पुन्हा मर्डर सीन, केतनचा पुतळा पुन्हा तेथूनच फेकला

बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांडाच्या तपासात लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. आज मुख्य आरोपी चेतन चौधरीला घेऊन लोहगड किल्ल्यावर गुन्ह्याचं प्रात्यक्षिक करण्यात आलं.

बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांडाच्या तपासात लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. आज मुख्य आरोपी चेतन चौधरीला घेऊन लोहगड किल्ल्यावर गुन्ह्याचं प्रात्यक्षिक करण्यात आलं. यावेळी केतनच्या वजनाइतकाच आणि शरीरयष्टीचा पुतळा दरीत फेकून घटनेची पुनर्रचना करण्यात आली. मुसळधार पाऊस आणि दाट धुक्यातही पोलिसांनी हे क्राइम सीन रिक्रिएशन पूर्ण केलं. नेमकं काय घडलं? बघा हा व्हिडीओ..

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