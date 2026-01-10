व्हिडिओ | Videos

Mangesh Kalokhe Case: आरोपींचा पाय आणखी खोलात, कोर्टात नेमकं काय घडलं? | Khopoli News | Sakal News

Khopoli News: मंगेश काळोखे हत्याप्रकरणात मोठी कारवाई.. खोपोलीतील सर्व आरोपी न्यायालयात हजर; ११ आरोपींना न्यायालयीन कोठडी तर दोन आरोपींना पोलीस कोठडी..

खोपोली शहरातील मंगेश काळोखे हत्याप्रकरणाचा तपास सुरू असताना अटकेत असलेल्या आरोपींना सोमवारी खालापूर न्यायालयात हजर करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय देत ११ आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तर उर्वरित १२ व्या आणि १३ व्या आरोपींना पुढील चौकशीसाठी पोलीस कोठडी देण्यात आली असल्याची माहिती आरोपींचे वकील मिलिंद सुरावकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.

