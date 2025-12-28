व्हिडिओ | Videos

Mangesh Kalokhe: हत्येप्रकरणी आरोप असलेले Sudhakar Ghare यांचा मोठा खुलासा, Mahendra Thorve वर आरोप | Sakal News

Khopoliतील मंगेश काळोखे हत्या प्रकरण तापलं; राष्ट्रवादीचे सुधाकर घारे यांचा व्हिडीओ समोर, ‘या घटनेशी माझा काहीही संबंध नाही’ असा ठाम दावा करत आमदार महेंद्र थोरवेंनी जाणूनबुजून आपल्यावर आरोप केल्याचा घारेंचा गंभीर आरोप..

खोपोलीतील मंगेश काळोखे हत्या प्रकरण चांगलेच तापले असून या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे सुधाकर घारे यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, या घटनेशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा घारे यांनी व्हिडीओद्वारे केला आहे. आमदार महेंद्र थोरवे यांनी जाणीवपूर्वक आपल्यावर आरोप करत पोलिसांवर दबाव टाकल्याचा आरोप करत, लवकरच सर्वांसमोर खुलासा करणार असल्याचं घारे यांनी सांगितलं.

