Kisan Gawande News: भाजपच्या उमेदवाराला लोकांनी घरात कोंडलं, कारण काय? | Sakal News

Nagpur News: नागपुर महापालिका प्रभाग १३ मधील भाजप उमेदवार किसन गावंडेंवर स्थानिकांनी विरोध व्यक्त करत घरात बंद, पक्षाने उमेदवारी मागे घेण्यास सांगितल्यावर शहरात उभा राहिला हायव्होल्टेज ड्रामा; उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस, किसन गावंडे आणि विजय होले यांना भाजपने दिले होते एबी फॉर्म..

नागपूर महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीवरून मोठा गोंधळ पाहायला मिळत आहे. प्रभाग क्रमांक १३ (ड) मधील भाजप उमेदवार किसन गावंडे यांना स्थानिक नागरिकांनी घरातच बंद केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पक्षाने उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर गावंडे यांचा अर्ज मागे जाऊ नये, यासाठी नागरिकांनी ही थेट टोकाची भूमिका घेतल्याचं समोर आलं आहे. भाजपकडून प्रभाग १३ ड साठी किसन गावंडे आणि विजय होले या दोघांनाही एबी फॉर्म देण्यात आले होते. मात्र, नंतर पक्षाने किसन गावंडे यांना उमेदवारी मागे घेण्यास सांगितल्याने स्थानिक कार्यकर्ते आणि समर्थक संतप्त झाले. आपल्या उमेदवारावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने नागपुरात दिवसभर हायव्होल्टेज ड्रामा सुरू होता. किसन गावंडे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ नये, यासाठी समर्थकांनी त्यांना घराबाहेर पडू न देता थांबवले.

