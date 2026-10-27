कोकणचा आकाश कंदील दुबईत; देवरुखच्या शेखर सावंत यांच्या व्यवसायातून 20 महिलांना रोजगार

कोकणात तयार झालेले आकाश कंदील आता थेट दुबईत पोहोचले आहेत! रत्नागिरी जिल्ह्यातील देवरुख येथील शेखर सावंत यांनी ‘गंध क्रिएशन’ या ट्रेडमार्कअंतर्गत तयार केलेल्या आकर्षक आकाश कंदिलांना परदेशातूनही मागणी मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कोफ्रेंडली, हँडमेड आणि फोल्डेबल अशा वैशिष्ट्यांमुळे या आकाश कंदिलांनी लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे, देवरुखमधील 20 गरजू महिलांना या व्यवसायातून रोजगार मिळत आहे. तसेच, विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यातील काही भाग दुष्काळग्रस्तांना देण्याचा शेखर सावंत यांचा मानस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.