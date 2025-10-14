Thane News: महिला असल्याचे भासवून व्यक्तींना फसवत होता, अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकलाच.. | Sakal News
राज्यातील एका आमदाराला हनी ट्रॅपमध्ये अडकवून खंडणी मागण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या २६ वर्षीय मोहन पवार याला चितळसर पोलिसांनी कोल्हापूर येथून अटक केली आहे. आरोपी महिला असल्याचे भासवून समोरील व्यक्तीशी ऑनलाइन चॅट करत होता. पोलीस तपास करत आहेत की, त्याने यापूर्वी किती जणांना फसवले आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण पाहा..
