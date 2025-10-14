व्हिडिओ | Videos

Thane News: महिला असल्याचे भासवून व्यक्तींना फसवत होता, अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकलाच.. | Sakal News

Kolhapur पोलिसांचा हनी ट्रॅप फसवणूक प्रकरणात मोठा यश; महिला असल्याचे भासवून आमदाराला अश्लील संदेश पाठवून खंडणी मागणाऱ्या २६ वर्षीय मोहन पवारला अटक, पोलीस तपासत आहेत त्याने यापूर्वी कितीजणांना फसवले..

राज्यातील एका आमदाराला हनी ट्रॅपमध्ये अडकवून खंडणी मागण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या २६ वर्षीय मोहन पवार याला चितळसर पोलिसांनी कोल्हापूर येथून अटक केली आहे. आरोपी महिला असल्याचे भासवून समोरील व्यक्तीशी ऑनलाइन चॅट करत होता. पोलीस तपास करत आहेत की, त्याने यापूर्वी किती जणांना फसवले आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण पाहा..

