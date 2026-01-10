व्हिडिओ | Videos

Kolhapur Gokul Politics: Eknath Shinde चा डाव, Banti Patilना धक्का | Munna Mahadik | BJP vs Congress | Sakal News

'Kolhapur जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला मोठा धक्का; गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील शनिवारी शिंदे गटाच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार, गोकुळच्या शक्तिसमीकरणात मोठे बदल अपेक्षित'

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रक्रियेला सूर लागण्याआधीच काँग्रेसला मोठा धक्का बसणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. या घडामोडींमुळे गोकुळ दूध संघातील राजकीय समीकरणे देखील बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष आणि प्रभावी सहकारी नेते विश्वास पाटील यांनी महत्त्वाचा राजकीय निर्णय घेतला असून आगामी शनिवारी (10 जानेवारी) ते शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश सोहळा पार पडणार आहे, अशी पुष्टी सूत्रांनी दिली आहे. विश्वास पाटील यांच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीतील काँग्रेसची रणनीती कोलमडण्याची शक्यता वर्तवली जात असून सहकार क्षेत्रातील समीकरणांवरही त्याचा थेट परिणाम होणार असल्याची चर्चा आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
Congress
Eknath Shinde
Munna Mahadik
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com