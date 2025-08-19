व्हिडिओ | Videos

Ahilyanagar News: वडिलांसोबत हाय-पाय बांधून ४ मुलं विहिरीत | Sakal Media | Crime | Ahilyanagar

Ahilyanagar News: अहिल्यानगरच्या कोऱ्हाळे शिवारात एका विहीरीत १६ ऑगस्टला पाच जणांचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली. हे पाचही मृतदेह एकाच कुटुंबातील. ज्यात ३५ वर्षीय वडील आणि ४ चार लहान मुलांचा समावेश आहे. या घटनेचा आता उलगडा झाला आहे.

अहिल्यानगरच्या कोऱ्हाळे शिवारात एका विहीरीत एका मुलीचा मृतदेह तरंगत होता.. हे पाहिलं काही मेंढपाळांनी घाबरलेल्या त्या सगळ्यांनी लगेच पोलिसांना फोन फिरवला. पोलिस फौजफाट्यासह घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी आपल्या मदतीला शिर्डी आणि राहाता नगरपरिषदेचे आपत्ती निवारण पथकाला मदतीसाठी घेतलं. पण अशात रस्त्याच्या कडेला एक टुव्हीलर सुद्धा पार्क केलेली सापडली. पोलिसांनी पाण्यावर तरंगणाऱ्या त्या मुलीचा मृतदेह बाहेर काढला. त्या मुलीसोबत काही बरं वाईट झालं का? याचा संशय असचानाच पोलिसांनी अधिक तपास केला आणि याच विहीरीत एकामागून एक असे पाच मृतदेह निघाले आणि परिसर हादरून गेला. नेमकं काय घडलं? ते मृतदेह कोणाचे होते आणि हत्या होती कि आत्महत्या पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

