व्हिडिओ | Videos

Latur News: हॉटेल व्यवसायिकावर कोयत्याने हल्ला, चार ते पाच जणांनी लाथा-बुक्क्यांनी तुडवलं CCTV Viral | Sakal News

Latur शहरातील गोलाई परिसरातील फेमस हॉटेलवर कोयत्याने हल्ला; चार ते पाच जणांनी लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण, दोघे जखमी, गांधी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल, हल्ल्याचा तपास सुरू..

लातूर शहरातील गोलाई परिसरात असलेल्या एका प्रसिद्ध हॉटेलवर गुरुवारी अचानक कोयत्याने हल्ला करण्यात आला. हल्ल्यात चार ते पाच जणांनी लाथा बुक्क्या आणि कोयत्यांनी मारहाण केली. या हल्ल्यात दोघे जखमी झाले असून त्यांना तातडीने स्थानिक रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. हल्ल्याचा नेमका कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणी गांधी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Latur
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com