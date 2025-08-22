व्हिडिओ | Videos

Indore Missing Girl Archana Tiwari Case: न्यायाधीश बनण्यासाठी तिनं स्वत:ला किडनॅप केलंं, पुढे जे घडलं | Sakal News

Indore News: वकील असणारी तरुणी अचानक गायब झाली. घरच्यांनी शोधाशोध सुरु झाली. पण काहीच समोर येतं नव्हतं. अशात ती अचानंक १२ दिवसांनंतर समोर येते आणि तिच्यासोबत भयानक असंही सत्य समोर येतं. नेमकं काय घडलं पाहूयात..

Archana Tiwari Case: मध्य प्रदेशातील २९ वर्षीय वकील अर्चना तिवारी अचानक बेपत्ता झाली होती. घरच्यांनी शोध घेतला तरी ती सापडत नव्हती. मात्र १२ दिवसांनी ती परतली आणि धक्कादायक सत्य उघड झाले. घरच्यांनी जबरदस्तीने लग्न ठरवल्यामुळे अर्चनाने स्वत:च्या बेपत्ता होण्याचा बनाव रचला होता. तिच्या या प्लॅनमध्ये तिचा मित्र सारांश, तेजेंद्र आणि आणखी एक परदेशी मित्र सहभागी होते. पोलिस तपासात संपूर्ण प्रकरण उघड झाले.

