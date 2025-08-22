व्हिडिओ | Videos

Laxman Hake यांचे माळी समाजाबद्दल वाद वक्तव्य, बघा काय बोलून गेले? | video Viral | OBC | Politics

Laxman Hake News: ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचं वादग्रस्त विधानाने माळी समाजात संताप, नेमकं काय म्हणले?

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचं वादग्रस्त विधान माळी समाजात संतापाचे वातावरण निर्माण करत आहे. हाके यांनी ओबीसी नेतृत्व आता धनगर समाजाकडे जात असल्याचे सांगत माळी समाजावर टीका केली, ज्यामुळे समाजातील भावनिक प्रतिक्रिया वाढल्या आहेत. सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, विधानामुळे राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सकाळ माध्यम समूहाने या व्हिडिओची पुष्टी केलेली नाही.

