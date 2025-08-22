व्हिडिओ | Videos

OBC Mandal Yatra: Laxman Hakeचा पारा चढला, Sharad Pawar यांच्याबद्दल बघा काय म्हणाले? | Sakal News

Laxman Hake On Sharad Pawar: लक्ष्मण हाके यांचा शरद पवारांवर घणाघात; मंडल आयोगानंतर बिहारमध्ये लाखो प्रमाणपत्रं वाटली, पण ओबीसींना आरक्षण कुठे मिळालं? मग अशा परिस्थितीत शरद पवार कोणत्या तोंडाने ओबीसी यात्रा काढत आहेत?

मंडल आयोगाची अंमलबजावणी बिहारमध्ये झाल्यानंतर लाखो प्रमाणपत्रं वितरित करण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात ओबीसींना आरक्षण मिळालं कुठं? असा सवाल उपस्थित करत लक्ष्मण हाके यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली. "जर खऱ्या अर्थाने आरक्षण मिळालेलंच नाही, तर अशा परिस्थितीत शरद पवार कोणत्या तोंडाने ओबीसी यात्रा काढत आहेत?" असा घणाघात हाके यांनी केला.

