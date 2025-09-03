व्हिडिओ | Videos

विखे पाटलांना Social Justice समजतं का? | Laxman Hake On Radhakrishna Vikhe Patil | Sakal News

Laxman Hake On Radhakrishna Vikhe Patilछ ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा राधाकृष्ण विखे पाटीलवर जोरदार टोला, राधाकृष्ण विखे पाटीलांना सोशल जस्टिस समजतं का? कारखानादारांचे नेते व्हायचं आहे त्यांना, लाज वाटली पाहिजे..

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर आक्रमक टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले, राधाकृष्ण विखे पाटीलांना सोशल जस्टिस समजतं का? कारखानादारांचे नेते व्हायचं आहे त्यांना, लाज वाटली पाहिजे. तुम्हाला असा जीआर काढण्याचा अधिकार कुणी दिला? आम्हांला शहाणपणा शिकवू नये. हाके यांच्या या वक्तव्यामुळे चर्चा सुरू झाली आहे.

