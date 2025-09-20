व्हिडिओ | Videos

Laxman Hake Call Recording Viral: हाके लोकांकडून पैसे घेतात? | Manoj Jarange | Chhagan Bhujbal | Sakal News

Laxman Hake Call Recording: ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांना एका तरुणाने १ लाख रुपयांची रक्कम देण्याबाबत विचारणा केली; तर तरुणाने भुजबळ आणि जरांगेंची नावे घेत हाके यांची लाज काढली, कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल..

ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांना एका तरुणाने फोन करून १ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्याबाबत विचारणा केली. हाके यांनी स्पष्ट केले की, मी पैसे घेत नाही, माझा मित्र आहे, त्याच्या अकाउंटवर टाका. त्यानंतर त्या तरुणाने भुजबळ आणि जरांगेंची नावे घेऊन हाके यांची लाज काढली. या कॉलची रेकॉर्डिंग आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तथापि, सकाळ माध्यम समूहाने या घडामोडींची अद्याप पुष्टी केलेली नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
chhagan bhujbal
Manoj Jarange Patil
Laxman Hake criticism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com