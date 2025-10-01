व्हिडिओ | Videos

Maharashtra Politics: Mahayuti फुटली आाता MVA मध्ये बिघाडी.. स्थानिक निवडणुका एकट्यानं लढणार.. | Sakal News

Maharashtra Political News: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध; सर्वच पक्ष मोर्चेबांधणीला सज्ज, लोकसभा- विधानसभा नंतर स्थानिक पातळीवर पकड मजबूत करण्यासाठी धडपड, निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडीत फूट पडण्याच्या चर्चेला वेग..

राज्यात सध्या वेध लागलेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाचे. त्यासाठी सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली. लोकसभा आणि विधानसभेनंतर स्थानिक पातळीवर आपला पक्ष मजबुत कसा होईल? पक्षाचा विस्तार कसा झाला? यासाठी सगळेच झटतायेत. अशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. यात आणि महाविकास आघाडीत फूट पडणार असल्याचं बोललं जातंय. संपूर्ण प्रकरण जाणून घेण्यासाठी व्हिडीओ शेवटपर्यंत पहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
Maharashtra Politics
MVA government
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com