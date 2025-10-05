व्हिडिओ | Videos

Bapu Pathare: Ajit Pawar यांच्या पदाधिकाऱ्याकडून Sharad Pawar यांच्या आमदारा धक्काबुक्की, काय घडलं? | Sakal News

Bapu Pathare News: पुण्यातील लोहगाव परिसरात माजी सैनिकांच्या सत्कार कार्यक्रमादरम्यान आमदार बापू पठारे आणि माजी सभापती बंडू खांदवे यांच्यात स्थानिक मुद्द्यावरून शाब्दिक वाद, कार्यक्रमाबाहेर हा वाद धक्काबुक्कीमध्ये रूपांतरित होऊन उपस्थितांमध्ये गोंधळ उडाला..

पुण्यातील लोहगाव परिसरात आयोजित माजी सैनिकांच्या सत्कार कार्यक्रमात जोरदार वाद पाहायला मिळाला. या कार्यक्रमात स्थानिक आमदार बापू पठारे उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर, लोहगाव ग्रामपंचायतचे माजी सभापती बंडू खांदवे बाहेर येत असताना, आमदार पठारे यांच्यासोबत स्थानिक मुद्द्यांवरून शाब्दिक वाद सुरू झाला. ही वादविवादाची परिस्थिती लवकरच धक्काबुक्कीमध्ये रूपांतरित झाली, ज्यामुळे उपस्थितांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला.

