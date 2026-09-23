व्हिडिओ | Videos

प्रेमसंबंधातून ७० वर्षीय वृद्धाला प्रेयसीनेच संपवलं, दीड महिन्यानंतर उलगडले खुनाचे रहस्य

Pandharpur Crime News: प्रेमसंबंधातून जन्मलेल्या वादातून वृद्धाचा खून; दीड महिन्यानंतर पोलिसांनी उकलले धक्कादायक प्रकरण

Maharashtra Crime News: "प्रेम वय पाहत नाही" असे म्हटले जाते, मात्र पंढरपूर तालुक्यातील शंकरगावात उतारवयात फुललेल्या एका प्रेम प्रकरणाचा अत्यंत धक्कादायक आणि भयंकर शेवट झाला आहे. ७० वर्षांचा प्रियकर आणि ५५ वर्षांची प्रेयसी यांच्यातील अनैतिक संबंधांमधून ही घटना घडली. या गुन्ह्याचे स्वरूप इतके गुंतागुंतीचे होते की, पोलिसांच्या तपासाची दिशा तब्बल दीड महिना धुसर राहिल्याने हत्येचा उलगडा होत नव्हता.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
pandharpur
love and crime
Marathi News Esakal
www.esakal.com