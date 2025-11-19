व्हिडिओ | Videos

Sunil Tatkare खेळी, Bharat Gogawale यांची टफ फाईट, कोण कोणावर भारी पडणार?| Raigad Politics | Mahayuti | Sakal News

Mahad मध्ये प्रतिष्ठेची लढत चिघळली; सुनील तटकरे यांनी पाच पक्षांना एकत्र आणत भरत गोगावलेला एकटे पाडलं, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ‘वर्चस्व आणि अस्तित्व’ या दोन्ही प्रश्नांवरून दोन्ही नेत्यांमध्ये पुन्हा ठिणग्या..

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना नेते भरत गोगावले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांच्यातील वैर नवीन नाही. दोन्ही नेते एकाच जिल्ह्यातील, सत्तेत सोबत असले तरी त्यांच्या राजकीय संघर्षाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनेकवेळा उफाळून आलेले आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळाले. आता या संघर्षाला नवं व्यासपीठ मिळालंय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं, जिथे प्रश्न प्रतिष्ठेचा आणि वर्चस्वाचा बनला आहे. महाडमध्ये सध्या परिस्थिती उलटलेली दिसते. सुनील तटकरे यांनी राजकीय डाव खेळत पाच पक्षांना एकत्र आणत महायुतीसारखं वातावरण तयार केलं, आणि त्यांचा हा निर्णय स्थानिक पातळीवर चर्चेत आहे. त्यामुळे एकच प्रश्न गोगावले आता एकटे पडले काय? तरीही, भरत गोगावले यांनीही आपली रणनीती पुढे रेटत प्रत्युत्तर दिल्याचं स्पष्ट होतंय. दोन्ही बाजूंकडून राजकीय गणितं, गाठीभेटी आणि संघटनशक्ती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एकंदरीत महाडमध्ये दोन्ही नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली लढत आकार घेतेय आणि आगामी निकाल राजकीय समीकरणं बदलू शकतात.

