Mahad Rada Case प्रकरणी मंत्री Bharat Gogavaleचा मुलगा अखेर पोलिसांना शरण, पोलिसांकडून माहिती | Maharashtra Politics | Sakal News

Mahad Rada Case: महाड नगरपरिषद राडा प्रकरणात मोठी घडामोड; मंत्री भरत गोगावलेंचा मुलगा विकास गोगावले यांना आज सकाळी 11 पर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, आजच पुन्हा होणार सुनावणी..

महाड नगरपरिषद राडा प्रकरणात मोठी घडामोड झाली आहे. आरोपी आणि मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले यांना आज सकाळी 11 वाजेपर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची आज 11 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार असून अटकपूर्व जामीन नाकारल्यास त्याला न्यायालयात हजर केले जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

