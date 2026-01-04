व्हिडिओ | Videos

Jitendra Awhad vs Gopichand Padalkar: पडळकरांना भिडणारे Nitin Deshmukh भाजपच्या गळाला | BJP vs NCP | Sakal News

BJP vs NCP: विधीमंडळातील राड्यानंतर राजकीय उलथापालथ; गोपीचंद पडळकरांना नडणारे आमदार जितेंद्र आव्हाडांचे कार्यकर्ता नितीन देशमुख यांना भाजपची थेट पक्षात एंट्री..

विधीमंडळाच्या अधिवेशनावेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा कार्यकर्ता नितीन देशमुख आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यातील राडा सगळ्या महाराष्ट्राने पाहिला. विधीमंडळाच्या आवरात देशमुख यांना पडळकरांच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण देखील केली. या प्रकरणी पोलिसात तक्रार करण्यात आली. मात्र, भाजप आमदाराला नडणाऱ्या नितीन देशमुख यांना भाजपने थेट पक्षात एंन्ट्री दिली आहे.

