Mahesh Landge नी पुन्हा Ajit Pawar ना डिवचलं, बघा काय म्हणाले? | PCMC Elections 2026 | Sakal News

PCMC Elections 2026: भाजप आमदार महेश लांडगे यांचा अजित पवारांना खडा इशारा: 'गेलोच तुझ्या वाकड्यात.. उधळलेला बैल कसा आवरायचा आम्हाला माहित आहे', मोदींनी भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करताच संध्याकाळी भाजप जमा होतात असा टोला..

भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधत तीव्र शब्दांत इशारा दिला आहे. 'मोदींनी 70 हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केला आणि संध्याकाळी भाजप नेते जमा होतात… उधळलेला बैल कसा आवरायचा हे आम्हाला माहित आहे,' असे वक्तव्य करत त्यांनी अजित पवारांना थेट टोला लगावला.

