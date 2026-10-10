९० लाख हेक्टर पिकं उद्ध्वस्त; १९ हजार कोटींची मागणी, शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी?

महाराष्ट्रात पावसाच्या लहरीपणा मुळे आणि तीव्र दुष्काळामुळे राज्यभरातील तब्बल २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या भीषण दुष्काळामुळे अंदाजे ९० लाख हेक्टर क्षेत्रावरील खरीप व रब्बी हंगामातील उभी पिके ऐन मोक्यावर वाया गेली आहेत, ज्यामुळे बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य कृषी विभागाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी थेट १४ हजार कोटी रुपये, तर जलसंधारण आणि ग्रामीण रोजगाराच्या कामांसाठी ५ हजार कोटी रुपये अशा एकूण १९ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. सध्या राज्यात महसूल व कृषी विभागामार्फत युद्धपातळीवर पंचनामे सुरू असून, नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाचे ११ सदस्यीय पथकही महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहे. मात्र, या सर्व प्रक्रियेदरम्यान "आमच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष मदत कधी जमा होणार?" असा संतप्त आणि हताश सवाल लाखांहून अधिक शेतकरी विचारत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.