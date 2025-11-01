Bachchu Kaduना शेतकरी कर्जमाफीचा शब्द, कृषीमंत्री Dattatray Bharne काय म्हणाले? | Devendra Fadnavis | Sakal News

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा निर्णय अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी याबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. भरणे यांनी कर्जमाफीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून पात्र शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ देणार नसल्याचं सांगितलं. तसेच, योजनांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद सुनिश्चित केल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. भरणे यांनी शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता सरकारी यंत्रणेशी सहकार्य करावे आणि कर्जमाफी प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवली जाईल, असं आश्वासन दिलं. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.