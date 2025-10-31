व्हिडिओ | Videos

Bachchu Kadu: Devendra Fadnavis सरकार झुकलं की बच्चू कडूंचा गेम झाला? | Manoj Jarange | Raju Shetti | Sakal News

Bacchu Kadu Shetkari Andolan: शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला यश! सरकार झुकलं, ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीची घोषणा, नागपूर आंदोलनानंतर बच्चू कडूंचा शेतकरी एकजुटीचा विजय घोषित करत सरकारवर दबावाचा मोठा प्रभाव स्पष्ट..

शेतकऱ्यांच्या संघर्षानंतर अखेर सरकार झुकलं! ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर झाल्याचं सांगताना शेतकरी एकजुटीचा विजय! म्हणत प्रहार संघटनेचे प्रमुख आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन नागपुरातील आंदोलनाच्या यशाची एक प्रकारे घोषणा केली. त्यामुळे सरकारनं बच्चू कडूंची प्रमुख मागणी मान्य करताना नेमकं काय म्हटलं? सरकार आणि बच्चू कडूंच्या बैठकीत नेमकं काय घडलं? सगळं सविस्तर सांगणारे त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा..

