‘...तर हेक्टरी ५० हजार द्या’, ठाकरेंच्या आमदाराचं चॅलेंज | Eknath Shinde | Devendra Fadnavis | Ajit Pawar | Sakal News

राज्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, अनेकांच्या शेतातील पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी हेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याची टीका होत आहे. या निर्णयावर ठाकरे गटाचे मेहकरचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. आपल्या भाषणात त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना उद्देशून सांगितले, तुमच्यात दम असेल तर शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये द्या आणि सातबारा कोरा करा! खरात यांच्या या आक्रमक वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. आता सत्ताधाऱ्यांकडून या आव्हानाला काय प्रतिसाद मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.