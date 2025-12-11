व्हिडिओ | Videos

तुकडेबंदी कायद्यात बदल! आता अल्पभूधारकांनाही मिळणार 7/12 वर स्वतंत्र नाव | Maharashtra Land Reform | Sakal News

Maharashtra Land Reform: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; तुकडेबंदी आणि महसूल कायद्यात बदल करून लहान प्लॉटधारकांना 7/12 वर स्वतंत्र नाव नोंदणीची मुभा, NA परवानग्या सुलभ होऊन जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक व सोपे..

महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी आणि महसूल कायद्यात महत्त्वाचा बदल करत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता छोट्या प्लॉटवर घर बांधलेल्या प्रत्येकाला 7/12 उताऱ्यावर स्वतंत्र नाव नोंदवता येणार आहे. NA परवानगीसंबंधी अनेक अटी सुलभ करण्यात आल्याने जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक, जलद आणि सोपे होणार आहेत.

