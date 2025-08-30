व्हिडिओ | Videos

Jayant Patil, Satej Patil On CM Devendra Fadanvis राज्यातील नेत्यांना फडणवीसांबद्दल काय वाटतं? | Sakal News

Satej Patil On CM Devendra Fadanvis: सकाळच्या ‘ऑन रेकॉर्ड’ सिरीजमध्ये भाजपाचे सुजय विखे पाटील, सत्यजित तांबे, एमआयएमचे इम्तियाझ जलील, शिवसेनेचे अनिल परब, काँग्रेसचे सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल व्यक्त केली खरी भूमिका..

भाजपाचे सुजय विखे पाटील, सत्यजित तांबे, AIMIM चे इम्तियाज जलील, शिवसेनेचे अनिल परब, काँग्रेसचे सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल आपली मते व्यक्त केली आहेत. सकाळ माध्यम समूहाच्या ‘ऑन रेकॉर्ड’ या विशेष सिरीजमध्ये या नेत्यांनी राजकारण आणि नेतृत्वाबाबत खुलून चर्चा केली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Jayant Patil
maharashtra
satej patil
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com