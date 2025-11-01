व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarangeची Devendra Fadnavis वर टीका, Ajit Pawar यांचा समाचार | Shetkari Karjmafi | Sakal News

Manoj Jarange On Shetkari Karjmafi: शेतकरी कर्जमाफीवरून मनोज जरांगे पाटलांचा आक्रमक सूर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ‘फुकटचं कर्ज’ वक्तव्य करणारे अजित पवार यांच्यावर जोरदार टीका, मराठा आरक्षणासह शेतकरी प्रश्नांवर सरकारला सुनावलं..

मराठा आरक्षण आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारवर निशाणा साधला आहे. कर्जमाफीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्यांनी टीका केली, तर 'फुकटचं कर्ज' असा उल्लेख करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

