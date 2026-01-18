MIM Election Result: २९ महापालिकांमध्ये शंभरहून अधिक नगरसेवकांची निवड | Municipal Election Result | Sakal News

महानगरपालिका निवडणूक २०२६ मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक चित्र ठळकपणे समोर आलं आहे.. ते म्हणजे एमआयएम पक्षाची वाढती ताकद. राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये एमआयएमने १०० पेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आणत आपली उपस्थिती ठसठशीतपणे नोंदवली आहे. राज्यभरात एमआयएमचे एकूण १२३ नगरसेवक निवडून आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.