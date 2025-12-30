व्हिडिओ | Videos

Devendra Fadnavis vs Eknath Shinde: BJP रणनीती, शिंदेंना महाग पडणार? Municipal Elections 2025 | BJP | Sakal News

Devendra Fadnavis vs Eknath Shinde: भाजपनं शिंदेंना जागा दाखवली, १२ महापालिकांमध्ये शिवसेना-भाजपची युती तुटली, बघा, पडद्याआड काय घडलं?

मुंबईसह २९ महापालिकांच्या निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. तरी, महापालिका निवडणुकीत सुरुवातीपासून आत्मविश्वासाने उतरलेल्या भाजपने आपल्या मित्रपक्षांना त्यांची जागा दाखवली आहे. कसं तर ते सविस्तर पाहूयात यासाठी हा व्हिडिओ मोठा दिसत असला तरी, शेवटपर्यंत पाहा..

