Anjana Krishna Video: महिला अधिकाऱ्याचा व्हिडीओ व्हायरल.! मिटकरींनी घेतला यु टर्न | Sakal News

Amol Mitkari News: आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरींचा यू-टर्न; ट्विट डिलीट करून ‘एक्स’वर नवी पोस्ट टाकत सार्वजनिक दिलगिरी व्यक्त, नेमकं काय म्हणाले पाहा व्हिडीओ..

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेवरून आता माघार घेतली आहे. मिटकरींनी केलेले ट्विट (म्हणजेच एक्स पोस्ट) डिलीट करत, त्याऐवजी नवी पोस्ट करत सार्वजनिकरित्या दिलगिरी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या प्रकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत चुकीचा सूर लावल्याचे मान्य केले आहे. दरम्यान, मिटकरींनी नुकताच टाकलेला दिलगिरीचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला आहे.

